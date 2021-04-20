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«Тоттенхэм» определился с приоритетным вариантом на пост главного тренера

20 Апреля 2021, 10:59,

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает подыскивать нового главного тренера после увольнения португальца Жозе Моуринью.

Как сообщает Sportslens, руководство английского клуба проявляет интерес к немецкому специалисту Юлиану Нагельсманну, ныне занимающему пост наставника «РБ Лейпцига». Источник утверждает, что 33-летний специалист является приоритетным вариантом для «шпор».

Ранее появилась информация об интересе «Тоттенхэма» к бывшему тренеру «Ювентуса» и «Челси» Маурицио Сарри.

После 32-х туров английской Премьер-лиги лондонский клуб занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Юлиан Нагельсманн
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