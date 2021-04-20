«Тоттенхэм» определился с приоритетным вариантом на пост главного тренера

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20 Апреля 2021, 10:59,
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Лондонский «Тоттенхэм» продолжает подыскивать нового главного тренера после увольнения португальца Жозе Моуринью.
Как сообщает Sportslens, руководство английского клуба проявляет интерес к немецкому специалисту Юлиану Нагельсманну, ныне занимающему пост наставника «РБ Лейпцига». Источник утверждает, что 33-летний специалист является приоритетным вариантом для «шпор».
Ранее появилась информация об интересе «Тоттенхэма» к бывшему тренеру «Ювентуса» и «Челси» Маурицио Сарри.
После 32-х туров английской Премьер-лиги лондонский клуб занимает седьмую позицию в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Юлиан Нагельсманн