«Лидс» - о матче с «Ливерпулем»: «Мы сдержали клуб Суперлиги «Мерсисайд Ред»

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20 Апреля 2021, 10:34,
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Пресс-служба «Лидса» в шуточной форме отреагировала на ничейный результат домашнего поединка против «Ливерпуля» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Мы смогли сдержать клуб Суперлиги «Мерсисайд Ред» благодаря голу в конце встречи», - гласит сообщение «Лидса» в «Твиттере».
Напомним, что «Мерсисайд Ред» - название клуба из Ливерпуля в серии игр Pro Evolution Soccer до того, как создатели симулятора получили права на использование реального названия команды.
«Ливерпуль» является одним из 12 клубов-создателей нового турнира - Суперлиги Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Лидс