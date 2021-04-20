«Манчестер Сити» готов выделить 100 млн евро на трансфер Лукаку

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, правами на которого владеет миланский «Интер», считается одной из приоритетных целей одного из топ-клубов чемпионата Англии.

Согласно информации Calciomercato, заинтересованность в услугах 27-летнего бомбардира проявляет руководство «Манчестер Сити». Английский клуб готов выделить на приобретение Лукаку порядка 100 миллионов евро.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Ромелу с «нерадзурри» рассчитано до середины 2024-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии форвард провел 30 поединков, отметившись 21 забитым мячом и девятью результативными передачами.