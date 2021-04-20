Моуринью: «Я не нуждаюсь в перезагрузке или перерыве»

Португальский специалист Жозе Моуринью, которого руководство лондонского «Тоттенхэма» отправило в отставку, заявил, что не собирается делать перерыв в карьере.

«Нужен ли мне перерыв? Не вижу в этом необходимости. Я не нуждаюсь в перезагрузке или перерыве», - приводит слова наставника Sky Sports.

Напомним, что португалец занимал пост главного тренера лондонского коллектива с ноября 2019-го года. Моуринью также известен по работе в «Челси», миланском «Интере», мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед».

После 32-х туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 50 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующую игру лондонцы проведут против «Саутгемптона».