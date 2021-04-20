«Арсенал» включился в борьбу за Локателли

Хавбек Мануэль Локателли, выступающий в чемпионате Италии за «Сассуоло», пользуется спросом среди английских клубов, рапортует Il Resto del Carlino.

Об интересе у 23-летнему полузащитнику заявил лондонский «Арсенал». «Канониры» готовы побороться за игрока в летнее трансферное окно. Другими претендентам на Локателли являются «Манчестер Сити» и туринский «Ювентус».

Мануэль защищает цвета «Сассуоло» с 2018-го года. В текущем сезоне Серии А он провел 27 матчей, забил три гола, отдал результативную передачу и получил восемь желтых карточек. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.