«Тоттенхэм» нашёл замену Моуринью

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20 Апреля 2021, 08:10,
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Руководство лондонского «Тоттенхэма» начало переговоры с итальянским тренером Маурицио Сарри о возможном сотрудничестве. Об этом информирует издание Football-Italia.
Согласно данным источника, английский клуб предложит Сарри возглавить команду со следующего сезона. В настоящий момент Маурицио находится в статусе безработного. Его последним клубом был туринский «Ювентус».
Напомним, что в понедельник, 19-го апреля, «Тоттенхэм» объявил об отставке португальца Жозе Моуринью.
После 32-х туров чемпионата Англии лондонская команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Маурицио Сарри