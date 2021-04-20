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«Тоттенхэм» нашёл замену Моуринью

20 Апреля 2021, 08:10,

Руководство лондонского «Тоттенхэма» начало переговоры с итальянским тренером Маурицио Сарри о возможном сотрудничестве. Об этом информирует издание Football-Italia.

Согласно данным источника, английский клуб предложит Сарри возглавить команду со следующего сезона. В настоящий момент Маурицио находится в статусе безработного. Его последним клубом был туринский «Ювентус».

Напомним, что в понедельник, 19-го апреля, «Тоттенхэм» объявил об отставке португальца Жозе Моуринью.

После 32-х туров чемпионата Англии лондонская команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Маурицио Сарри
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