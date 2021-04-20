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Клопп – о ничьей с «Лестером»: «Результат разочаровывает»

20 Апреля 2021, 00:49,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче с «Лидсом» (1:1).

«Конечно, результат разочаровывает, но я не могу сказать, что «Лидс» не заслужил этого. У нас были отличные шансы в первом тайме, но мы их не реализовали.

Мы будем бороться за Лигу чемпионов и выложимся на полную, будет здорово, если нам удастся этого добиться. Всегда хочется побеждать, но нет времени унывать, пора готовиться к следующему матчу.

Суперлига? Я уже столько всего сказал… Мы не участвовали в процессе организации турнира. Мы с гордостью носим футболки «Ливерпуля», а решения принимают другие люди. Мы приехали в гости к «Лидсу», а их фанаты кричали нам такие вещи, будто именно мы принимали решение о создании Суперлиги», - цитирует Клоппа BBC.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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