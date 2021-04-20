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Бьелса: «Во всех сферах жизни влиятельные люди беспокоятся о себе и не думают о других»

20 Апреля 2021, 00:26,

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал результат матча с «Ливерпулем» (1:1).

«Игра разбилась на периоды, в какие-то из них доминировали мы, в какие-то – «Ливерпуль». У нас были шансы забивать второй гол, но мы их не реализовали.

Первый тайм был равным, а во втором мы играли лучше, но «Ливерпуль» всегда опасен. Думаю, что мы сыграли неплохо.

Создание Суперлиги? Это не должно вас удивлять. Во всех сферах жизни влиятельные люди беспокоятся о себе и не думают о других, так почему в футболе должно быть иначе? Очевидно, что это не идёт на пользу нашему виду спорта», - цитирует наставника «Лидса» BBC.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лидс, Марсело Бьелса
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