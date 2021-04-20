Милнер – о создании Суперлиги: «Мне это не нравится»

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20 Апреля 2021, 00:17,
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Хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер пообщался с журналистами после матча с «Лидсом» (1:1).
«Необходимо провести два хороших тайма, чтобы победить, мы этого не сделали. Во второй половине встречи мы выглядели уставшими, наверное, игра с «Реалом» сильно повлияла на нас.
Создание Суперлиги? Вокруг происходит много всего, но мы должны оставаться профессионалами. Я впервые услышал об этом вчера, как и все остальные. Конечно, у меня возникает много вопросов. Я могу лишь сказать, что мне не нравится вся эта затея, надеюсь, что она не будет реализована. Думаю, что я согласен с тем, что говорит большинство», - цитирует Милнера Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Джеймс Милнер
Ничего хорошего нет в том, что богачи решили отгородиться от остального мира вместе, теперь уже показательно плюя на финансовый фейр-плей и другие устои футбола, давя на мировую общественность тем, что они гранды и без них и не туды, и не сюды. Это наглый и циничный шантаж в наиболее ярком его проявлении.