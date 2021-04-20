Бэмфорд – о ничьей с «Ливерпулем»: «Я расстроен»

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20 Апреля 2021, 00:11,
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Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд прокомментировал результат матча с «Ливерпулем» (1:1).
«Я расстроен, потому что мы играли на победу. Во втором тайме я чувствовал, что у нас многое получается, мы создавали моменты. Жаль, что не удалось забить второй гол.
Создание Суперлиги? Я не знаю всех тонкостей, но выглядит это не очень хорошо. Я не представляю, как может существовать лига, из которой нельзя вылететь? Это никак не поможет футболу», - цитирует Бэмфорда BBC.
После тридцати двух туров «Лидс» занимает лишь десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а «Ливерпуль» расположился на шестой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Лидс, Патрик Бэмфорд