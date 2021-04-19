Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что клубы, участвующие в Суперлиге, изменят свое отношение к национальным чемпионатам.

«Шесть наших клубов, которые участвовали в создании Суперлиги, будут по-другому относиться к английской Премьер-лиге. Это будет что-то вроде Кубка лиги, клубы станут беречь футболистов, чтобы сыграть в оптимальном составе против «Реала» и «Барселоны». Футбол может оказаться в ужасном состоянии. Это конец», - цитирует Каррагера The Telegraph.

В Суперлиге от АПЛ сыграют шесть клубов – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал».