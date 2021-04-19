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19 Апреля 2021, 23:41,
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Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что клубы, участвующие в Суперлиге, изменят свое отношение к национальным чемпионатам.
«Шесть наших клубов, которые участвовали в создании Суперлиги, будут по-другому относиться к английской Премьер-лиге. Это будет что-то вроде Кубка лиги, клубы станут беречь футболистов, чтобы сыграть в оптимальном составе против «Реала» и «Барселоны». Футбол может оказаться в ужасном состоянии. Это конец», - цитирует Каррагера The Telegraph.
В Суперлиге от АПЛ сыграют шесть клубов – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Джейми Каррагер
Потому чемпионатам нужно проявить решительность и запретить бунтующим клубам играть там! Иначе на них продолжат ездить, как будто это второй сорт. Сегрегация в футболе и так достигла максимума, когда играли стали получать по сотни тысяч в неделю, зачастую как все игроки одной команды вместе взятые. Теперь, видимо, они считают, что "элитные" и не хотят играть со сбродом. С таким отношением и национальные чемпионаты должны показать проходимцам на дверь.