Хазенхюттль – о создании Суперлиги: «Это угроза со стороны топ-клубов»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал создание Суперлиги.

«По этому вопросу не может быть и двух мнений. Это угроза со стороны топ-клубов, грядёт война. Посмотрим, что принесёт нам будущее, но мы должны бороться с этим. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать нас, без них футбол невозможен. Большие клубы обладают слишком серьезной властью», - цитирует наставника «Саутгемптона» Daily Mail.

Напомним, что сразу шесть английских клубов примут участие в европейской Суперлиге – «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».