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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Хазенхюттль – о создании Суперлиги: «Это угроза со стороны топ-клубов»

19 Апреля 2021, 23:19,

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал создание Суперлиги.

«По этому вопросу не может быть и двух мнений. Это угроза со стороны топ-клубов, грядёт война. Посмотрим, что принесёт нам будущее, но мы должны бороться с этим. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать нас, без них футбол невозможен. Большие клубы обладают слишком серьезной властью», - цитирует наставника «Саутгемптона» Daily Mail.

Напомним, что сразу шесть английских клубов примут участие в европейской Суперлиге – «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Саутгемптон, Ральф Хазенхюттль
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