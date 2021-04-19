Футболисты «Лидса» вышли на разминку перед матчем с «Ливерпулем» в футболках с логотипом Лиги чемпионов

Футболисты «Лидса» вышли на разминку перед матчем с «Ливерпулем» в футболках, посвящённых созданию Суперлиги.

На футболках были две надписи: первая – «футбол для фанатов», вторая – «заслужите, а над ней был расположен логотип Лиги чемпионов.

На данный момент идёт 23-я минута встречи, счёт не открыт.

Напомним, что о создании Суперлиги было объявлено сегодня ночью. Главное недовольство фанатов и некоторых футболистов заключается в том, что двенадцать клубов, являющиеся создателями Суперлиги, никаким образом не могут вылететь из неё. Таким образом, фактически пропадает соревновательный дух турнира.