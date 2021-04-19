Футболисты «Лидса» вышли на разминку перед матчем с «Ливерпулем» в футболках с логотипом Лиги чемпионов

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19 Апреля 2021, 22:26,
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Футболисты «Лидса» вышли на разминку перед матчем с «Ливерпулем» в футболках, посвящённых созданию Суперлиги.
На футболках были две надписи: первая – «футбол для фанатов», вторая – «заслужите, а над ней был расположен логотип Лиги чемпионов.
На данный момент идёт 23-я минута встречи, счёт не открыт.
Напомним, что о создании Суперлиги было объявлено сегодня ночью. Главное недовольство фанатов и некоторых футболистов заключается в том, что двенадцать клубов, являющиеся создателями Суперлиги, никаким образом не могут вылететь из неё. Таким образом, фактически пропадает соревновательный дух турнира.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лидс
Молодцы! Удачного им результата против Ливера сегодня. Они заслужили своё место в АПЛ, имхо, по праву, а не как Ливерпуль в Суперлиге. Все клубы должны отстаивать ценность еврокубков для команд и надеюсь, что акция, подобная сегодня у Лидса, станет массовой.