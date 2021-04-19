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Клопп: «Болельщики должны понимать, что футболисты ни в чем не виноваты»

19 Апреля 2021, 21:47,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил болельщиков поддержать футболистов. Напомним, что фанаты английских клубов выступили резко против создания европейской Суперлиги и уже организовывают протестные акции.

«Самое важное для меня, чтобы между командой и болельщиками не было никаких конфликтов. Я слышал, что фанаты протестуют и готовят баннеры, но игроки ни в чем не виноваты. Мы должны объединиться, создание Суперлиги не имеет ничего общего с футболом.

В трудные времена необходимо держаться вместе, это не означает, что нужно со всем соглашаться, но игроки не сделали ничего плохого. Я просто хочу убедиться, что все это понимают», - цитирует Клоппа BBC.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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Комментарии (2)
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0
ингерман
19 Апреля 2021, 22:28

ай нонче клопушка как никогда прав.. объединимся в борьбе супротив супостату.. особенно против членси.. не просто мужик - тараканище! )))

1
altmax
19 Апреля 2021, 21:52

Мужик!

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