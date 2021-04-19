Клопп: «Болельщики должны понимать, что футболисты ни в чем не виноваты»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил болельщиков поддержать футболистов. Напомним, что фанаты английских клубов выступили резко против создания европейской Суперлиги и уже организовывают протестные акции.

«Самое важное для меня, чтобы между командой и болельщиками не было никаких конфликтов. Я слышал, что фанаты протестуют и готовят баннеры, но игроки ни в чем не виноваты. Мы должны объединиться, создание Суперлиги не имеет ничего общего с футболом.

В трудные времена необходимо держаться вместе, это не означает, что нужно со всем соглашаться, но игроки не сделали ничего плохого. Я просто хочу убедиться, что все это понимают», - цитирует Клоппа BBC.