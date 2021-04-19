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​Игроков «Манчестер Юнайтед» разозлила новость о вступлении клуба в Суперлигу

19 Апреля 2021, 19:58,

Футболисты «Манчестер Юнайтед» разозлились из-за новости о том, что клуб вступает в Суперлигу. Об этом стало известно Daily Mail. По данным источника, некоторые представители команды была разгневаны из-за того факта, что о Суперлиге они узнали из средств массовой информации, а не от клуба.

В понедельник посредством конференции в Zoom футболисты «Манчестер Юнайтед» на повышенных тонах пообщались с Эдом Вудвордом, занимающим должность исполнительного директора клуба. По данным Daily Mail, Вудворд сказал игрокам, что действует в интересах клуба. Такой сухой ответ футболистам не понравился. 

Напомним, создателями Суперлиги стали двенадцать европейских грандов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эд Вудворд
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
19 Апреля 2021, 20:21

Вудворт должен был лично прийти в раздевалку , и преклонив колено сообщить ... я думал их другое взбесило

1
ингерман
19 Апреля 2021, 20:09

ай дык понятно жеж.. там в двацатке пахать надо будет не по-децки.. а оне к ентому не привыкши.. да еще в апл все дрючат как хочут.. )))

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