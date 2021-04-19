​Игроков «Манчестер Юнайтед» разозлила новость о вступлении клуба в Суперлигу

Футболисты «Манчестер Юнайтед» разозлились из-за новости о том, что клуб вступает в Суперлигу. Об этом стало известно Daily Mail. По данным источника, некоторые представители команды была разгневаны из-за того факта, что о Суперлиге они узнали из средств массовой информации, а не от клуба.

В понедельник посредством конференции в Zoom футболисты «Манчестер Юнайтед» на повышенных тонах пообщались с Эдом Вудвордом, занимающим должность исполнительного директора клуба. По данным Daily Mail, Вудворд сказал игрокам, что действует в интересах клуба. Такой сухой ответ футболистам не понравился.

Напомним, создателями Суперлиги стали двенадцать европейских грандов.