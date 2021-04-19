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Моуринью заработал на увольнениях 90 млн евро

19 Апреля 2021, 18:42,

В понедельник Жозе Моуринью был уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма». Как сообщает The Sun, за разрыв трудового соглашения лондонскому клубу придётся выплатить португальскому тренеру 15 миллионов фунтов (более 17 миллионов евро).

В материале приводится инфографика с суммами, которые доставались Моуринью в качестве компенсаций после увольнений. Уходя из «Челси», Особенный получал 18 миллионов фунтов в 2007 году и 12,5 миллиона фунтов в 2015 году. Увольнения из «Реала» и «Манчестер Юнайтед» принесли португальцу 17 и 15 миллионов фунтов соответственно.

Таким образом, суммарно на увольнениях Жозе Моуринью заработал 77,5 миллиона евро. По сегодняшнему курсу это  почти 90 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (7)
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0
beorn_n
19 Апреля 2021, 20:12

Красава. У мужика конвеерный бизнес. кто следующий

0
LMI
19 Апреля 2021, 20:02

В очередной раз развел

1
Юбор
19 Апреля 2021, 19:13

За проявленную очевидную некомпетентность при выборе тренера надо платить, это наказание хозяевам клуба. Ну а Моуриньо тем и пробавляется, что срубает компенсмции за свои досрочные изгнания. Надеюсь, этого афериста никто больше не наймёт. Хотя, есть ещё лига приколов, и в ней немало расхитителей бюджетных денег.

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0
ингерман
19 Апреля 2021, 19:12

ай надо ему погоняло дополнить в связи с этим.. )))

0
ингерман
19 Апреля 2021, 19:17

ай.. например особенный-жив.. )))

1
ARTUR
19 Апреля 2021, 19:00

причем ничего почти не выигрывая , его ждет супер лига , потому что это супер тренер

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