Моуринью заработал на увольнениях 90 млн евро

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19 Апреля 2021, 18:42,
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В понедельник Жозе Моуринью был уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма». Как сообщает The Sun, за разрыв трудового соглашения лондонскому клубу придётся выплатить португальскому тренеру 15 миллионов фунтов (более 17 миллионов евро).
В материале приводится инфографика с суммами, которые доставались Моуринью в качестве компенсаций после увольнений. Уходя из «Челси», Особенный получал 18 миллионов фунтов в 2007 году и 12,5 миллиона фунтов в 2015 году. Увольнения из «Реала» и «Манчестер Юнайтед» принесли португальцу 17 и 15 миллионов фунтов соответственно.
Таким образом, суммарно на увольнениях Жозе Моуринью заработал 77,5 миллиона евро. По сегодняшнему курсу это почти 90 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
Красава. У мужика конвеерный бизнес. кто следующий
В очередной раз развел
За проявленную очевидную некомпетентность при выборе тренера надо платить, это наказание хозяевам клуба. Ну а Моуриньо тем и пробавляется, что срубает компенсмции за свои досрочные изгнания. Надеюсь, этого афериста никто больше не наймёт. Хотя, есть ещё лига приколов, и в ней немало расхитителей бюджетных денег.
ай надо ему погоняло дополнить в связи с этим.. )))
ай.. например особенный-жив.. )))
причем ничего почти не выигрывая , его ждет супер лига , потому что это супер тренер