Моуринью заработал на увольнениях 90 млн евро

В понедельник Жозе Моуринью был уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма». Как сообщает The Sun, за разрыв трудового соглашения лондонскому клубу придётся выплатить португальскому тренеру 15 миллионов фунтов (более 17 миллионов евро).

В материале приводится инфографика с суммами, которые доставались Моуринью в качестве компенсаций после увольнений. Уходя из «Челси», Особенный получал 18 миллионов фунтов в 2007 году и 12,5 миллиона фунтов в 2015 году. Увольнения из «Реала» и «Манчестер Юнайтед» принесли португальцу 17 и 15 миллионов фунтов соответственно.

Таким образом, суммарно на увольнениях Жозе Моуринью заработал 77,5 миллиона евро. По сегодняшнему курсу это почти 90 миллионов евро.