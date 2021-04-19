​Фанаты «Ливерпуля» выразили протест против Суперлиги у «Энфилда»

Фанаты «Ливерпуля» выразили проест против вступления клуба в Суперлигу. Несколько фотографий с «Энфилда» опубликовал канал Pitch Invasion в Telegram.

На фото видно, что фанаты вывесили несколько баннеров чёрного цвета. На одном из них написано, что поклонники «Ливерпуля» против европейской Суперлиги. На другом болельщики выражают мнение, что решением вступить в закрытую лигу «Ливерпуль» умер как клуб.

Помимо «Ливерпуля», основателями Суперлиги стали и другие топовые клубы из Англии. Участники созданного турнира не будут выступать в турнирах по эгидой УЕФА.