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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Фанаты «Ливерпуля» выразили протест против Суперлиги у «Энфилда»

19 Апреля 2021, 15:19,

Фанаты «Ливерпуля» выразили проест против вступления клуба в Суперлигу. Несколько фотографий с «Энфилда» опубликовал канал Pitch Invasion в Telegram.

На фото видно, что фанаты вывесили несколько баннеров чёрного цвета. На одном из них написано, что поклонники «Ливерпуля» против европейской Суперлиги. На другом болельщики выражают мнение, что решением вступить в закрытую лигу «Ливерпуль» умер как клуб.

Помимо «Ливерпуля», основателями Суперлиги стали и другие топовые клубы из Англии. Участники созданного турнира не будут выступать в турнирах по эгидой УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль
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