«Манчестер Сити» рассказал о травме де Брёйне

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19 Апреля 2021, 14:33,
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Ведущий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил повреждение в кубковом полуфинале против «Челси», который состоялся на выходных. Теперь на официальном сайте «горожан» появилась информация по поводу состояния бельгийского футболиста. Клуб сообщает о травме правой ступни и лодыжки у де Брёйне, отмечая, что степень серьёзности повреждения пока неизвестна. Состояние игрока будет оцениваться.
В сезоне 2020/2021 Кевин де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» тридцать пять матчей. В них рыжеволосый бельгиец записал на свой счёт восемь забитых мячей и шестнадцать результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне