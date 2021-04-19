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«Манчестер Сити» рассказал о травме де Брёйне

19 Апреля 2021, 14:33,

Ведущий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил повреждение в кубковом полуфинале против «Челси», который состоялся на выходных. Теперь на официальном сайте «горожан» появилась информация по поводу состояния бельгийского футболиста. Клуб сообщает о травме правой ступни и лодыжки у де Брёйне, отмечая, что степень серьёзности повреждения пока неизвестна. Состояние игрока будет оцениваться.

В сезоне 2020/2021 Кевин де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» тридцать пять матчей. В них рыжеволосый бельгиец записал на свой счёт восемь забитых мячей и шестнадцать результативных передач на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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