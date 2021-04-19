Акции «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» подорожали после запуска Суперлиги Европы

В ночь с воскресенья на понедельник было объявлено о запуске нового турнира - Суперлиги Европы. Его организовали 12 топ-клубов, в число которых попали туринский «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и еще девять команд.

Стоит отметить, что на фоне этой новости начался стремительный рост акций «старой синьоры» и «красных дьяволов».

Формат нового турнира подразумевает деление на две группы по десять команд. По четыре лучших коллектива выходят в раунд плей-офф, где разыграют главный приз.

УЕФА, ФИФА и многие федерации футбола уже выступили против запуска Суперлиги. По их мнению, этот турнир нанесет огромный ущерб футболу.