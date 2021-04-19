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Президент «Тоттенхэма» прокомментировал отставку Моуринью

19 Апреля 2021, 13:22,

Президент лондонского «Тоттенхэма» Даниэль Леви прокомментировал увольнение португальца Жозе Моуринью с поста наставника команды.

«Моуринью вместе с его помощниками находились с нами в один из самых непростых периодов. Жозе - мастер своего дела. Мне нравилось работать с ним и очень жаль, что все так сложилось. Благодарю Жозе и его команду за работу», - передает слова президента пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что Моуринью занимал пост главного тренера «Тоттенхэма» с ноября 2019-го года. В текущем розыгрыше АПЛ лондонский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Даниэль Леви
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Комментарии (1)
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0
RedMonk
19 Апреля 2021, 13:47

Да я думал он до работает до конца сезона

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