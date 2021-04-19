Президент «Тоттенхэма» прокомментировал отставку Моуринью

Президент лондонского «Тоттенхэма» Даниэль Леви прокомментировал увольнение португальца Жозе Моуринью с поста наставника команды.

«Моуринью вместе с его помощниками находились с нами в один из самых непростых периодов. Жозе - мастер своего дела. Мне нравилось работать с ним и очень жаль, что все так сложилось. Благодарю Жозе и его команду за работу», - передает слова президента пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что Моуринью занимал пост главного тренера «Тоттенхэма» с ноября 2019-го года. В текущем розыгрыше АПЛ лондонский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.