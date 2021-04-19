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«Тоттенхэм» уволил Моуринью

19 Апреля 2021, 12:51,

Португальский специалист Жозе Моуринью отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского «Тоттенхэма», рапортует клубная пресс-служба.

Руководство столичного клуба приняло решение о расставании с наставником из-за неудовлетворительных результатов команды. В последних пяти поединках «Тоттенхэм» одержал лишь одну победу.

Напомним, что Моуринью возглавил «шпор» в конце ноября 2019-го года.

По итогам 32-х туров английской Премьер-лиги лондонский коллектив набрал 50 баллов и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч лондонцы проведут на своем поле против «Саутгемптона».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (4)
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0
ингерман
19 Апреля 2021, 13:55

ай маврикевна аут.. шпартак напрягси.. )))

1
Gangsta City
19 Апреля 2021, 13:49

Некрасиво поступило рук-во VARенхэма. Могли бы дать доработать Жозэ хотя бы до конца сезона + финал КАЛ играть Шпорам, а Жозэ очень хорошо знает Гвардиолу и мог бы дать бой ему.
ps. если этот финал вообще состоится теперь .. ..

2
fireland
19 Апреля 2021, 13:24
Журналист Trevor Azul: Причина увольнения Жозе Моуринью заключается в том, что сегодня утром он отказался брать футболистов на тренировку в знак протеста против участия «Тоттенхэма» в Суперлиге. Жозе красавец.
0
HG2017
19 Апреля 2021, 13:16

Хороший вариант для СМ!

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