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Гари Невилл: «Позор «МЮ» и «Ливерпулю», они ушли в турнир, из которого невозможно вылететь»

19 Апреля 2021, 12:30,

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об участии своего бывшего клуба в европейской Суперлиге.

«Мне противна позиция таких клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Они решили уйти в турнир, из которого невозможно вылететь. Позор! Это настоящее проявление жадности, они превратились в самозванцев. Их руководство вообще не имеет отношения к английскому футболу. Нужно лишь эти клуб» власти», - приводит слова Невилла The Guardian.

Также от Англии в Суперлиге Европы сыграют лондонские "Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Манчестер Сити». Президентом лиги был назначен глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Гари Невилл, Суперлига Европы
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Комментарии (1)
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1
Element-22
19 Апреля 2021, 12:58

Мразотный Глейзер до сих пор не полностью знает правила офсайда, естественно ему пофиг на МЮ и его историю. Сострижёт бабла - вложит в любимый вид спорта на родине.

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