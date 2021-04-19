Гари Невилл: «Позор «МЮ» и «Ливерпулю», они ушли в турнир, из которого невозможно вылететь»

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об участии своего бывшего клуба в европейской Суперлиге.

«Мне противна позиция таких клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Они решили уйти в турнир, из которого невозможно вылететь. Позор! Это настоящее проявление жадности, они превратились в самозванцев. Их руководство вообще не имеет отношения к английскому футболу. Нужно лишь эти клуб» власти», - приводит слова Невилла The Guardian.

Также от Англии в Суперлиге Европы сыграют лондонские "Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Манчестер Сити». Президентом лиги был назначен глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.