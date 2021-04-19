Зюле – приоритетная цель «Челси» на летнее трансферное окно

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщает The Athletic, 25-летний немецкий футболист является главной целью «Челси» на летнее трансферное окно. Лондонский клуб надеется воспользоваться трудностями переговоров агентов Зюле с «Баварией» о продлении контракта и перехватить защитника.

Никлас сыграл тридцать два матча за мюнхенский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами. Соглашение Зюле с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в тридцать семь миллионов евро.