АПЛ: «Суперлига нарушает все принципы футбола»

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19 Апреля 2021, 09:56,
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Пресс-служба АПЛ опубликовала заявление относительно создания европейской Суперлиги, президентом которой стал Флорентино Перес.
«Этот турнир противоречит принципу соревнований. Суперлига нарушает все нормы, которые давно были заложены в основу нашего вида спорта. Болельщики клубов хотят, чтобы их любимые команды имели возможность встретиться с европейскими грандами, но новый турнир рушит все эти надежды», - гласит сообщение АПЛ.
Напомним, что в число 12 клубов-основателей Суперлиги вошли пять английских команд. Ими стали «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Апл, Суперлига Европы
Думается, что ничего из этой затеи не будет. Слишком велико сопротивление