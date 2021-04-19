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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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АПЛ: «Суперлига нарушает все принципы футбола»

19 Апреля 2021, 09:56,

Пресс-служба АПЛ опубликовала заявление относительно создания европейской Суперлиги, президентом которой стал Флорентино Перес.

«Этот турнир противоречит принципу соревнований. Суперлига нарушает все нормы, которые давно были заложены в основу нашего вида спорта. Болельщики клубов хотят, чтобы их любимые команды имели возможность встретиться с европейскими грандами, но новый турнир рушит все эти надежды», - гласит сообщение АПЛ.

Напомним, что в число 12 клубов-основателей Суперлиги вошли пять английских команд. Ими стали «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Апл, Суперлига Европы
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Комментарии (1)
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0
LMI
19 Апреля 2021, 10:54

Думается, что ничего из этой затеи не будет. Слишком велико сопротивление

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