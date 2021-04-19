АПЛ: «Суперлига нарушает все принципы футбола»

Пресс-служба АПЛ опубликовала заявление относительно создания европейской Суперлиги, президентом которой стал Флорентино Перес.

«Этот турнир противоречит принципу соревнований. Суперлига нарушает все нормы, которые давно были заложены в основу нашего вида спорта. Болельщики клубов хотят, чтобы их любимые команды имели возможность встретиться с европейскими грандами, но новый турнир рушит все эти надежды», - гласит сообщение АПЛ.

Напомним, что в число 12 клубов-основателей Суперлиги вошли пять английских команд. Ими стали «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».