Болельщики «Челси»: «Суперлига создаётся, чтобы набить карманы, это предательство»

Болельщики лондонского «Челси» выступили против создания европейской Суперлиги и участия в ней своей любимой команды.

«Болельщики по всему миру пережили предательство. «Челси» и еще 11 клубов захотели создать отдельный турнир - Суперлигу. Это решение принимается для того, чтобы набить карманы. Его приняли без учета мнения болельщиков, они не посмотрели на нашу историю и развитие футбола в будущем. Это непростительно», - гласит сообщение в «Твиттере» Chelsea Supporters Trust.

О формировании нового турнира стало известно в ночь с 18-го на 19- апреля. Кроме «Челси», в число основателей вошли «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».