Болельщики «Челси»: «Суперлига создаётся, чтобы набить карманы, это предательство»

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19 Апреля 2021, 09:18,
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Болельщики лондонского «Челси» выступили против создания европейской Суперлиги и участия в ней своей любимой команды.
«Болельщики по всему миру пережили предательство. «Челси» и еще 11 клубов захотели создать отдельный турнир - Суперлигу. Это решение принимается для того, чтобы набить карманы. Его приняли без учета мнения болельщиков, они не посмотрели на нашу историю и развитие футбола в будущем. Это непростительно», - гласит сообщение в «Твиттере» Chelsea Supporters Trust.
О формировании нового турнира стало известно в ночь с 18-го на 19- апреля. Кроме «Челси», в число основателей вошли «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Суперлига Европы
когда абрамович ворвался в футбол со своими миллионами, почему молчали? или это другое? лицемеры)
Угу, такие лицемеры. Ведь швыряться деньгами могут только избранные: Реал, Барса, Ювентус, Милан, Бавария и остальные.
Ну и куда им до ухищрений макаронников, которые разыгрывают целые кубки в кабинетах, а не на футбольном поле. За что потом улетают в серию Б.
у тебя подгорело. держи противогаз.
Когда нет аргументации, надо сделать вброс уже в другую сторону.
Но ты прав в одном, коли тебе по душе отдирать кусок кала и прилюдно его поглощать, не буду мешать.
ух ты !!! проснулись , а где же вы были когда клуб и историю продавали абраше ??? ну точно как дети малые , ведь он пришел что бы завоевывать вам кубки )) и вкладывать туда свои миллионы , больше ведь некуда , почему бы не улучшить историю челсякам
Сейчас бы причитать об этом и нести такой бред, когда речь идет о мадридской помойке, которая как куртизанка поднялась во многом благодаря тому, потому что была фавориткой и любимой игрушкой далеко не одного влиятельного дядьки в испанской столице.
По поводу истории Челси, ты вообще никакого понятия не имеешь.
К твоему сведению, напротив в Англии и в частности болельщики синих в свое время довольно настороженно отнеслись к событиям 2003 года. Даже члены парламента тогда предлагали в открытую послать РА куда подальше, и акции клуба продавать только местным.
А в такую сложную историю, лондонский клуб попал по причине того, что богатый инвестор Мэттью Хардинг, болельщик Челси и один из двух главных акционеров погиб в авиакатастрофе, что подорвало финансовую независимость клуба. Выжил бы англичанин тогда (который с каждым годом наращивал свой капитал), не было бы и покупки Абрамовичем.
Реал всегда был королевским клубом и был конечно же залюблен , это само собой , по поводу истории Челси как и остального футбола имею достаточно большое представление и знания , к твоему сведению если ты не знаешь или не помнишь , а может просто не хочешь этого знать фанам Челси , тем кто из Лондона я имею в виду ))) может ты поэтому и не в курсе )) было предложено вложится в клуб , да только что то никто не поспешил , ни со стороны фанов ни со стороны властей , еще я так же уверен что и ты бы повоздержался туда вкладыватся )) и это касаемо не только Челси , а всего футбола , куда приходят люди совсем далекие , как от футбола так и далекие от тех стран о которых сейчас шла речь . Мне в частности противно все что происходит ВООБЩЕ в футболе , одни бабки у всех в голове .
А где же немцы? Вроде как Бавария в перед и планеты всей была в плане создания этой лиги