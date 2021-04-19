Артета – о травме Ляказетта: «У него проблемы с подколенным сухожилием»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о травме нападающего Александра Ляказетта, которую он получил в матче с «Фулхэмом» (1:1).

«У него проблемы с подколенным сухожилием. Посмотрим на его состояние в ближайшие дни, прежде всего Александру нужно будет пройти обследование, думаю, что оно состоится во вторник, после чего мы оценим степени тяжести травмы и узнаем сроки восстановления. Сейчас я ничего не знаю», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

29-летний француз сыграл двадцать восемь матчей за «канониров» в нынешнем сезоне АПЛ, забил тринадцать голов и отдал две голевые передачи.