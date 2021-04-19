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Артета – о травме Ляказетта: «У него проблемы с подколенным сухожилием»

19 Апреля 2021, 01:02,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о травме нападающего Александра Ляказетта, которую он получил в матче с «Фулхэмом» (1:1).

«У него проблемы с подколенным сухожилием. Посмотрим на его состояние в ближайшие дни, прежде всего Александру нужно будет пройти обследование, думаю, что оно состоится во вторник, после чего мы оценим степени тяжести травмы и узнаем сроки восстановления. Сейчас я ничего не знаю», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

29-летний француз сыграл двадцать восемь матчей за «канониров» в нынешнем сезоне АПЛ, забил тринадцать голов и отдал две голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Александр Ляказетт
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