Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Премьер-министр Великобритании раскритиковал идею создания Суперлиги

18 Апреля 2021, 23:43,

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал идею создания Суперлиги.

«Создание Суперлиги может нанести серьёзный ущерб футболу. Мы поддерживаем санкции, которые планируют применить футбольные власти. Суперлига может ударить по самому сердцу всех внутренних чемпионатов и заденет болельщиков по всей стране.

Клубы, участвующие во всем этом, должны объясниться перед своими фанатами и всем футбольным сообществом, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги», - написал Джонсон в «Твиттере».

Напомним, что Суперлига может быть создана уже в ближайшее время. Ожидается, что в турнире могут принять участие двенадцать клубов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Борис Джонсон, Суперлига
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