Фергюсон – о Суперлиге: «Это попытка уйти от того, что мы строили 70 лет в европейском футболе»

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18 Апреля 2021, 22:53,
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Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о возможном создании Суперлиги.
«Создание Суперлиги – это попытка уйти от того, что мы строили 70 лет в европейском футболе.
«Эвертон» тратит огромные деньги на строительство нового стадиона, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Фанаты любят этот турнир.
Когда я был в «Манчестер Юнайтед», то мы играли в Лиге чемпионов, эти вечера были самыми особенными. Не уверено, что «манкунианцы» имеют отношение к Суперлиге, но я не участвую в принятии решений», - цитирует Фергюсона Reuters.
О создании Суперлиги может быть объявлено уже в ближайшее время.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Алекс Фергюсон