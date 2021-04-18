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Фергюсон – о Суперлиге: «Это попытка уйти от того, что мы строили 70 лет в европейском футболе»

18 Апреля 2021, 22:53,

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о возможном создании Суперлиги.

«Создание Суперлиги – это попытка уйти от того, что мы строили 70 лет в европейском футболе.

«Эвертон» тратит огромные деньги на строительство нового стадиона, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Фанаты любят этот турнир.

Когда я был в «Манчестер Юнайтед», то мы играли в Лиге чемпионов, эти вечера были самыми особенными. Не уверено, что «манкунианцы» имеют отношение к Суперлиге, но я не участвую в принятии решений», - цитирует Фергюсона Reuters.

О создании Суперлиги может быть объявлено уже в ближайшее время.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Алекс Фергюсон
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