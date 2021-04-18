Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Невилл – о Суперлиге: «Выдвигать предложения в разгар кризиса – это скандал»

18 Апреля 2021, 20:07,

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможном создании Суперлиги.

«Я не против модернизации футбольных соревнований. У нас есть английская Премьер-лига, Лига чемпионов, но выдвигать предложения в разгар кризиса из-за пандемии коронавируса – это скандал.

«Арсенал» в Суперлиге? Они только что сыграли вничью с «Фулхэмом», о чем тут вообще можно говорить?  «Манчестер Юнайтед» с трудом обыгрывает «Бёрнли».

Считаю, что нужно снять очки со всех клубов, которые подписали идею создания Суперлиги», - цитирует экс-футболиста сборной Англии Manchester Evening News.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Гари Невилл
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