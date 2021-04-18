Невилл – о Суперлиге: «Выдвигать предложения в разгар кризиса – это скандал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможном создании Суперлиги.

«Я не против модернизации футбольных соревнований. У нас есть английская Премьер-лига, Лига чемпионов, но выдвигать предложения в разгар кризиса из-за пандемии коронавируса – это скандал.

«Арсенал» в Суперлиге? Они только что сыграли вничью с «Фулхэмом», о чем тут вообще можно говорить? «Манчестер Юнайтед» с трудом обыгрывает «Бёрнли».

Считаю, что нужно снять очки со всех клубов, которые подписали идею создания Суперлиги», - цитирует экс-футболиста сборной Англии Manchester Evening News.