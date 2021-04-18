Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Артета – о ничьей с «Фулхэмом»: «Мы заслуживали победу»

18 Апреля 2021, 18:24,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча с «Фулхэмом» (1:1).

«Мы начали очень хорошо, контролировали игру, создавали моменты и забили гол, который был отменен – это было неприятно. Мы продолжили идти вперёд, не позволяя сопернику приблизиться к нашим воротам, а затем внезапно пропустили с пенальти, игра полностью изменилась.

Мы заслуживали победу, но сами поставили себя в затруднительное положение. Мы нанесли огромное количество ударов, но не забивали – в этом заключается вся проблема, без голов не бывает побед», - цитирует Артету Sky Sports.

Отметим, что «канониры» сравняли счёт лишь в самой концовке встречи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
LMI
18 Апреля 2021, 20:37

Скажи спасибо, что не проиграли

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола