Артета – о ничьей с «Фулхэмом»: «Мы заслуживали победу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча с «Фулхэмом» (1:1).

«Мы начали очень хорошо, контролировали игру, создавали моменты и забили гол, который был отменен – это было неприятно. Мы продолжили идти вперёд, не позволяя сопернику приблизиться к нашим воротам, а затем внезапно пропустили с пенальти, игра полностью изменилась.

Мы заслуживали победу, но сами поставили себя в затруднительное положение. Мы нанесли огромное количество ударов, но не забивали – в этом заключается вся проблема, без голов не бывает побед», - цитирует Артету Sky Sports.

Отметим, что «канониры» сравняли счёт лишь в самой концовке встречи.