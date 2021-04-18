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Нкетиа: «Рад, что мне удалось помочь команде»

18 Апреля 2021, 18:15,

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа, сравнявший счёт в концовке матча с «Фулхэмом» (1:1), остался недоволен результатом встречи.

«Конечно, сегодня мы хотели заработать три очка. Я рад, что мне удалось оказаться влияние на результат встречи, именно для этого меня и выпускали. «Фулхэм» усложнил нам задачу, мы не так здорово владели мячом, но при этом имели хорошие моменты. Мы играли гораздо лучше соперника в последние 30 минут встречи, думаю, что заслужили минимум ничью, а может и больше», - цитирует Нкетиа Sky Sports.

После тридцати двух туров «Арсенал» занимает девятое место в английской Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Эдди Нкетиа
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