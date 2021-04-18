«Арсенал» никак не мог забить «Фулхэму» и едва не проиграл

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18 Апреля 2021, 17:31,
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В матче 32-го тура АПЛ «Арсенал» безуспешно бомбил ворота «Фулхэма» на протяжении 90 минут, но то мяч летел мимо, то выручал голкипер, то гол Себальоса отменили судьи из-за офсайда, то Букайо Сака направил мяч в штангу. «Дачники» имели один супершанс и использовали его, реализовав пенальти. Лишь в компенсированное время Эдди Нкетия принес одно очко хозяевам. Команда Микеля Артеты девятая, ее соперник - в шести очках от спасения.
Протокол игры
|59' Майя Джош (0:1)
Райан Мэтт • Бельерин Эктор 68' ( Пепе Николя ( 68') • Холдинг Роб • Габриэль дос Сантос • Джака Гранит • Эльнени Мохамед 68' ( Парти Томас ( 68') • Себальос Дани • Сака Букайо • Смит-Роу Эмил • Мартинелли Габриэл • Ляказетт Александр 70' ( Нкетиа Эдди ( 70')
Запасные: Нелсон Райс • Лено Бернд • Мари Пабло • Чамберс Калум • Седрик Соареш • Виллиан Боргес
Ареола Альфонс • 90'Эйна Ола • Андерсен Йоаким • 50'Адарабиойо Олуватосин • Робинсон Энтони • Лемина Марио • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Кавалейру Иван 84' ( Брайан Джо ( 84') • Рид Бобби • 61'Лукмен Адемола 69' ( Рид Харрисон ( 69') • Майя Джош 77' ( Лофтус-Чик Рубен ( 77')
Запасные: Гектор Майкл • Фабрисио Агосто • Одои Денис • Рим Тим • Митрович Александр • Онома Джошуа
18 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Фулхэм
Где гол Нкетия?...