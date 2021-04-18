«Арсенал» никак не мог забить «Фулхэму» и едва не проиграл

В матче 32-го тура АПЛ «Арсенал» безуспешно бомбил ворота «Фулхэма» на протяжении 90 минут, но то мяч летел мимо, то выручал голкипер, то гол Себальоса отменили судьи из-за офсайда, то Букайо Сака направил мяч в штангу. «Дачники» имели один супершанс и использовали его, реализовав пенальти. Лишь в компенсированное время Эдди Нкетия принес одно очко хозяевам. Команда Микеля Артеты девятая, ее соперник - в шести очках от спасения.