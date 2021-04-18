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«Арсенал» никак не мог забить «Фулхэму» и едва не проиграл

18 Апреля 2021, 17:31,

В матче 32-го тура АПЛ «Арсенал» безуспешно бомбил ворота «Фулхэма» на протяжении 90 минут, но то мяч летел мимо, то выручал голкипер, то гол Себальоса отменили судьи из-за офсайда, то Букайо Сака направил мяч в штангу. «Дачники» имели один супершанс и использовали его, реализовав пенальти. Лишь в компенсированное время Эдди Нкетия принес одно очко хозяевам. Команда Микеля Артеты девятая, ее соперник - в шести очках от спасения.

Протокол игры  
Арсенал 1:1 Фулхэм
    59' Майя Джош (0:1)
Райан Мэтт Бельерин Эктор   68' (Пепе Николя (   68') Холдинг Роб Габриэль дос Сантос Джака Гранит Эльнени Мохамед   68' (Парти Томас (   68') Себальос Дани Сака Букайо Смит-Роу Эмил Мартинелли Габриэл Ляказетт Александр   70' (Нкетиа Эдди (   70')
Запасные: Нелсон Райс Лено Бернд Мари Пабло Чамберс Калум Седрик Соареш Виллиан Боргес
Ареола Альфонс   90' Эйна Ола Андерсен Йоаким   50' Адарабиойо Олуватосин Робинсон Энтони Лемина Марио Замбо-Ангисса Андре-Франк Кавалейру Иван   84' (Брайан Джо (   84') Рид Бобби   61' Лукмен Адемола   69' (Рид Харрисон (   69') Майя Джош   77' (Лофтус-Чик Рубен (   77')
Запасные: Гектор Майкл Фабрисио Агосто Одои Денис Рим Тим Митрович Александр Онома Джошуа
18 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Фулхэм
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
18 Апреля 2021, 17:58

Где гол Нкетия?...

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