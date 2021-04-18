​Матвиенко может перейти в клуб АПЛ

Защитник «Шахтёра» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. После субботней игры против киевского «Динамо» Матвиенко обсуждал возможный переход в английский «Тоттенхэм» с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой. Этот агент работает с рядом известных игроков, в том числе с представляющими «шпор» Хынмин Соном и Деле Алли.

Двадцатичетырёхлетний Николай Матвиенко в нынешнем сезоне провёл за «Шахтёр» двадцать семь матчей. В них защитник забил один гол и сделал три голевых паса. Авторитетный портал transfermarkt оценивает украинца в 11 миллионов евро.