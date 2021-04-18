​Лукаку может вернуться в АПЛ

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в следующем сезоне может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщается в материале The Athletic со ссылкой на некоторых директоров клубов и агентов.

В нынешнем сезоне 27-летний Ромелу Лукаку провёл за «Интер» тридцать семь матчей во всех соревнованиях. В них бельгийский форвард записал на свой счёт двадцать семь голов и восемь результативных передач на партнёров. «Интер» имеет высокие шанс стать чемпионом Италии по итогам сезона.

Напомним, что в Англии Ромелу Лукаку в своё время играл за «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».