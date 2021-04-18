Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Лукаку может вернуться в АПЛ

18 Апреля 2021, 11:51,

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в следующем сезоне может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщается в материале The Athletic со ссылкой на некоторых директоров клубов и агентов.   

В нынешнем сезоне 27-летний Ромелу Лукаку провёл за «Интер» тридцать семь матчей во всех соревнованиях. В них бельгийский форвард записал на свой счёт двадцать семь голов и восемь результативных передач на партнёров. «Интер» имеет высокие шанс стать чемпионом Италии по итогам сезона.

Напомним, что в Англии Ромелу Лукаку в своё время играл за «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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