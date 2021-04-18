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​Погба скучает по трофеям

18 Апреля 2021, 10:55,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил о том, что он скучает по трофеям.

«Каково это – поднимать трофеи? Лично я очень скучаю по ним и чувствую это. Мы должны что-то выиграть.

Я хочу побеждать. Не люблю играть и не побеждать. Я плохо реагирую на поражения, и так будет всегда, потому что я всегда хочу выиграть. Думаю, мы всё ближе и ближе к трофеям. Я бы сказал, что есть прогресс», - сказал Погба в интервью Sky Sports.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» борется за трофей Лиги Европы. В полуфинале этого турнира команда Уле Гуннара Сульшера сыграет против «Ромы».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба
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