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«Реал» следит за Стерлингом

18 Апреля 2021, 10:21,

«Реал» следит за вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Как сообщает Daily Star, в мадридском клубе видят в Стерлинге футболиста, который поможет команде преодолеть разрыв между стареющими и молодыми игроками атакующей линии. «Сливочные» считают, что осуществить этот трансфер им может помочь уменьшение количества игрового времени Стерлинга в английской команде в связи с выходом на новый уровень Фила Фодена.

В нынешнем сезоне двадцатишестилетний Рахим Стерлинг провёл за «Манчестер Сити» сорок два матча, в которых записал на свой счёт тринадцать голов и одиннадцать голевых передач на партнёров. Портал transfermarkt оценивает Стерлинга в 100 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Рахим Стерлинг, Трансферы футбола - лето 2021
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