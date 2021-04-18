«Реал» следит за Стерлингом

«Реал» следит за вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Как сообщает Daily Star, в мадридском клубе видят в Стерлинге футболиста, который поможет команде преодолеть разрыв между стареющими и молодыми игроками атакующей линии. «Сливочные» считают, что осуществить этот трансфер им может помочь уменьшение количества игрового времени Стерлинга в английской команде в связи с выходом на новый уровень Фила Фодена.

В нынешнем сезоне двадцатишестилетний Рахим Стерлинг провёл за «Манчестер Сити» сорок два матча, в которых записал на свой счёт тринадцать голов и одиннадцать голевых передач на партнёров. Портал transfermarkt оценивает Стерлинга в 100 миллионов евро.