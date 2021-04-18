«Вулверхэмптон» отправил «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшип

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18 Апреля 2021, 00:08,
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В матче 32-го тура чемпионата Англии играли «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед». Хозяева были чуть поострее главного аутсайдера сезона и победили со счетом 1:0. На исходе часа игры прошла стремительная атака правым флангом с прострелом Адама Траоре на Виллиана Жозе, который в касание переправил мяч в цель.
Победители вышли на чистое 12-е место, а их соперник потерял даже теоретические шансы на спасение.
Протокол игры
|(1:0) Виллиан Жозе 60'
Патрисиу Руй • Саисс Ромен • Коди Конор • Боли Вийи • Семеду Нелсон • Дендонкер Леандер • Моутинью Жоау • Аит-Нури Раян • Траоре Адама • Виллиан Жозе 77' ( Силва Фабио ( 77') • Поденсе Даниэл 71' 72' ( Витинью II ( 72')
Запасные: Гиббс-Уайт Морган • Килман Макс • Ричардс Льюис • Хувер Ки-Джана • Корбяну Теодор • Отасоуи Оуэн • Радди Джон
Ремсдейл Аарон • Ампаду Этан 83' ( Богл Джейден ( 83') • Иган Джон • Брайан Кин • Бэлдок Джордж • Осборн Бен 75' ( Муссе Ли ( 75') • Норвуд Оливер • Флек Джон • Стивенс Энда • 82'Макголдрик Дэвид • Брюстер Риан 36' 76' ( Бёрк Оливер ( 76')
Запасные: Гордон Кайрон • Брант Зак • Лоу Макс • Ландстрем Джон • Джагелка Фил • Фодеринхэм Уэсли
17 апреля. Стадион "Молинью".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вулверхэмптон, Шеффилд Юнайтед