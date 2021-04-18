«Вулверхэмптон» отправил «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшип

В матче 32-го тура чемпионата Англии играли «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед». Хозяева были чуть поострее главного аутсайдера сезона и победили со счетом 1:0. На исходе часа игры прошла стремительная атака правым флангом с прострелом Адама Траоре на Виллиана Жозе, который в касание переправил мяч в цель.

Победители вышли на чистое 12-е место, а их соперник потерял даже теоретические шансы на спасение.