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«Вулверхэмптон» отправил «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшип

18 Апреля 2021, 00:08,

В матче 32-го тура чемпионата Англии играли «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед». Хозяева были чуть поострее главного аутсайдера сезона и победили со счетом 1:0. На исходе часа игры прошла стремительная атака правым флангом с прострелом Адама Траоре на Виллиана Жозе, который в касание переправил мяч в цель.

Победители вышли на чистое 12-е место, а их соперник потерял даже теоретические шансы на спасение.

Протокол игры  
Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед
(1:0) Виллиан Жозе 60'    
Патрисиу Руй Саисс Ромен Коди Конор Боли Вийи Семеду Нелсон Дендонкер Леандер Моутинью Жоау Аит-Нури Раян Траоре Адама Виллиан Жозе   77' (Силва Фабио (   77') Поденсе Даниэл   71'   72' (Витинью II (   72')
Запасные: Гиббс-Уайт Морган Килман Макс Ричардс Льюис Хувер Ки-Джана Корбяну Теодор Отасоуи Оуэн Радди Джон
Ремсдейл Аарон Ампаду Этан   83' (Богл Джейден (   83') Иган Джон Брайан Кин Бэлдок Джордж Осборн Бен   75' (Муссе Ли (   75') Норвуд Оливер Флек Джон Стивенс Энда   82' Макголдрик Дэвид Брюстер Риан   36'   76' (Бёрк Оливер (   76')
Запасные: Гордон Кайрон Брант Зак Лоу Макс Ландстрем Джон Джагелка Фил Фодеринхэм Уэсли
17 апреля. Стадион "Молинью".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вулверхэмптон, Шеффилд Юнайтед
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