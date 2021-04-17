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Сульшер рассказал, как готовит игроков «Манчестер Юнайтед» к судейским ошибкам

17 Апреля 2021, 21:47,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о том, что во время занятий он и его ассистенты готовят футболистов к возможным ошибкам рефери.

«Ваша реакция на судейские ошибки - проверка, которая является частью футбола. Во время тренировок мы часто сознательно принимаем ошибочные решения, чтобы напомнить игрокам, что такие вещи случаются.

Иногда мы действительно ошибаемся к судейскими решениями во время тренировок, поэтому мы знаем, как тяжело работать арбитрам», - приводит слова Сульшера Goal.com со ссылкой на United Review.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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