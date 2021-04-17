​Клопп похвалил Филлипса

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу защитника команды Натаниэля Филлипса. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл за мерсисайдцев пятнадцать матчей во всех турнирах.

«У Филлипса получается исключительная карьера, учитывая его прошлое. Сейчас он играет за «Ливерпуль» в АПЛ, в Лиге чемпионов. Он выигрывает дуэли, выигрывает матчи. Вероятно, у него лучшая статистика по верховой борьбе в истории Премьер-лиги. Невероятно, что он творит в воздухе», - цитирует Клоппа Goal.com.

Натаниэль Филлипс является воспитанником «Ливерпуля». В последние годы он дважды ездил в аренды в немецкий «Штуттгарт».