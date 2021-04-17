Погба: «Фернандеш может делать всё, кроме игры в обороне»

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17 Апреля 2021, 16:20,
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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о своем одноклубнике Бруну Фернандеше.
«Мне нравится играть с таким футболистом. Бруну прекрасно понимает футбол. Фернандеш способен отдать отличную передачу, а также успешно завершить атаку. Он может делать все, кроме работы в обороне. Бруну знает, как влиять на игру команды», - передает слова французского футболиста пресс-служба клуба.
26-летний плеймейкер перебрался в стан «красных дьяволов» в январе прошлого года из лиссабонского «Спортинга». В нынешнем сезоне Премьер-лиги Фернандеш провел 31 матч, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Поль Погба, Бруну Фернандеш
Погба тоже не может. 2 неумеющих обороняться полузащитника - уже много. Нужен нормальный опорник кроме Матича, а не Фред.