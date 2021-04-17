Погба: «Фернандеш может делать всё, кроме игры в обороне»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о своем одноклубнике Бруну Фернандеше.

«Мне нравится играть с таким футболистом. Бруну прекрасно понимает футбол. Фернандеш способен отдать отличную передачу, а также успешно завершить атаку. Он может делать все, кроме работы в обороне. Бруну знает, как влиять на игру команды», - передает слова французского футболиста пресс-служба клуба.

26-летний плеймейкер перебрался в стан «красных дьяволов» в январе прошлого года из лиссабонского «Спортинга». В нынешнем сезоне Премьер-лиги Фернандеш провел 31 матч, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.