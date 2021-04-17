Агуэро хочет зарабатывать 12 млн евро в новом клубе

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона, озвучил свои требования по заработной плате. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что 32-летний бомбардир хочет зарабатывать в новом клубе 12 миллионов евро в год. Заинтересованность в трансфере Агуэро проявляют каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

Действующий трудовой договор Серхио с английским грандом истекает летом 2021-го года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги аргентинец провел девять матчей, записав на свой счет один забитый мяч.