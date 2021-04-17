Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Агуэро хочет зарабатывать 12 млн евро в новом клубе

17 Апреля 2021, 16:01,

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона, озвучил свои требования по заработной плате. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что 32-летний бомбардир хочет зарабатывать в новом клубе 12 миллионов евро в год. Заинтересованность в трансфере Агуэро проявляют каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

Действующий трудовой договор Серхио с английским грандом истекает летом 2021-го года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги аргентинец провел девять матчей, записав на свой счет один забитый мяч.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Агуэро
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