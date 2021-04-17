«Манчестер Сити» поднимет зарплату Фодену

Руководство «Манчестер Сити» планирует пролонгировать трудовое соглашение с полузащитником Филом Фоденом. Об этом информирует таблоид Daily Mirror.

Согласно сведениям источника, 20-летнему хавбеку будет предложен новый трудовой договор на более выгодных условиях. Нынешний контракт футболиста с «горожанами рассчитан до середины 2024-го года.

Фил является воспитанником академии «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 24 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач.