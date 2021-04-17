Камавинга может перейти в «Арсенал»

Опорный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга принял решение относительно своего будущего. 18-летний футболист покинет французский коллектив грядущим летом, об этом рапортует газета Marca.

Перспективный хавбек попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Английский клуб намерен побороться за игрока в летнее трансферное окно. Также подписать футболиста хотят мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Камавинга провел 30 матчей, отметившись голом и результативной передачей. Его контракт с «Ренном» рассчитан до середины 2022-го года.