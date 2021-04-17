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«Вест Хэм» заинтересован в трансфере форварда «Арсенала»

17 Апреля 2021, 12:40,

Форвард лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа близок к смене клубной прописки, об этом информирует Yahoo.

Согласно данным источника, заполучить 21-летнего футболиста в свои ряды хочет другой столичный клуб - «Вест Хэм». «Молотобойцы» хотят подписать нападающего в летнее трансферное окно.

Нкетиа - воспитанник футбольной академии «канониров». Действующий трудовой договор форварда с «Арсеналом» рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эдвард принял участие в 15 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Эдвард Нкетиа
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