«Вест Хэм» заинтересован в трансфере форварда «Арсенала»

Форвард лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа близок к смене клубной прописки, об этом информирует Yahoo.

Согласно данным источника, заполучить 21-летнего футболиста в свои ряды хочет другой столичный клуб - «Вест Хэм». «Молотобойцы» хотят подписать нападающего в летнее трансферное окно.

Нкетиа - воспитанник футбольной академии «канониров». Действующий трудовой договор форварда с «Арсеналом» рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эдвард принял участие в 15 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.