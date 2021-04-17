«Вулверхэмптон» хочет подписать украинского нападающего

Украинский форвард Роман Яремчук, выступающий в чемпионате Бельгии за «Гент», может перебраться в английскую Премьер-лигу. Об этом информирует HLN.

Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере 25-летнего бомбардира проявляет «Вулверхэмптон», испытывающий проблемы в атакующей линии.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 27 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и пять результативных передач. Его контракт с «Гентом» рассчитан до лета 2025-го года.

Ранее СМИ сообщали, что «Рома» готова заплатить за украинского форварда 12 миллионов евро.