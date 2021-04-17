Моуринью отреагировал на критику со стороны Погба

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на критические высказывания в свой адрес со стороны французского полузащитника Поля Погба, выступающего за «Манчестер Юнайтед».

«Я могу сказать лишь одно - меня не волнует, что говорит Погба. Это мне совершенно неинтересно», - приводит слова португальского специалиста talkSPORT.

Напомним, что Моуринью занимал пост главного тренера «красных дьяволов» с 2016-го по 2018-й год. Под руководством португальского специалиста команда выиграла Лигу Европы, а также завоевала кубок английской лиги и суперкубок страны.