«Челси» включился с борьбу за Варана

Сразу два английских клуба интересуются защитником мадридского «Реала» Рафаэлем Вараном.

Как сообщил журналист Кристиан Фальк в «Твиттере», помимо «Манчестер Юнайтед», который ведёт переговоры с французским футболистом, в борьбу за игрока «Реала» включился и лондонский «Челси».

27-летний Варан сыграл тридцать шесть матчей за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона и забил два гола. Контракт француза со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в семьдесят миллионов евро.

Напомним, что Рафаэль выступает за мадридский клуб с июля 2011 года, куда он перешёл из «Ланса» за десять миллионов евро.