​Яя Туре: «Я написал Гвардиоле письмо с извинениями, он не ответил»

Бывший футболист «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался по поводу своих непростых отношений с Хосепом Гвардиолой.

Несколько лет назад Туре дал интервью журналу France Football, в котором сказал, что Гвардиола плохо относится к футболистам из Африки. За последние годы много критики в адрес тренера прозвучало и из уст агента Яя – Дмитрия Селюка.

«Я написал Гвардиоле письмо с извинениями. Но прошёл год, а он не ответил», - приводит слова Туре на своих страницах The Athletic.

В настоящий момент Яя Туре работает в тренерском штабе донецкого «Олимпика».