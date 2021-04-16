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​Яя Туре: «Я написал Гвардиоле письмо с извинениями, он не ответил»

16 Апреля 2021, 18:57,

Бывший футболист «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался по поводу своих непростых отношений с Хосепом Гвардиолой.

Несколько лет назад Туре дал интервью журналу France Football, в котором сказал, что Гвардиола плохо относится к футболистам из Африки. За последние годы много критики в адрес тренера прозвучало и из уст агента Яя – Дмитрия Селюка.

«Я написал Гвардиоле письмо с извинениями. Но прошёл год, а он не ответил», - приводит слова Туре на своих страницах The Athletic.

В настоящий момент Яя Туре работает в тренерском штабе донецкого «Олимпика».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Яя Туре
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