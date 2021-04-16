​Погба: «После поражения он начал говорить о чьём-то отце. Типичный Моуринью»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался по поводу тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

На прошлых выходных «Тоттенхэм» проиграл «МЮ» со счётом 1:3. После игры Моуринью заявил, что Хынмин Сону повезло, что его отец по-человечески лучше Сульшера. Это был ответ норвежскому тренеру, который сказал, что оставил бы сына без ужина, если бы он так долго лежал на газоне после фола, как это делал Сон.

«Мы выиграли, а он проиграл и стал говорить о чьём-то отце. Типичный Моуринью. Все это знают», - рассказа Погба в интервью Sky Sports.