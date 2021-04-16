«Челси» хочет подписать защитника «Ювентуса»

Защитник Алекс Сандро, который выступает в чемпионате Италии за туринский «Ювентус», может переехать в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает издание Сalciomercato.

Согласно сведениям источника, в услугах 30-летнего бразильского футболиста заинтересован лондонский «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Сандро защищает цвета «старой синьоры» с 2015-го года. В туринский гранд он перебрался из «Порту».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алекс сыграл 18 поединков, сделал одну результативную передачу и получил две желтые карточки.